Ein Festival der schönen Worte

Die Initiatoren nehmen den 140. Geburtstag des Dramatikers und Dichters Hermann Boßdorf zum Anlass, den LiteraturHerbst ins Leben zu rufen und klären auf: "Hermann Boßdorf ist im Oktober 1877 in Wiesenburg geboren und heute Namensgeber der Straße, in der das VereinsHaus steht. Unser VereinsHaus ist unter anderem seit vielen Jahren Herberge für angeleitete Schreibtage, Lesungen am Feuer oder im Kerzenschein und bietet ruhige Unterkunft und SchreibZeiten für AutorInnen, die konzentriert an ihren Projekten arbeiten wollen."

Nun denn. Der erste Wiesenburger LiteraturHerbst findet vom 6. bis zum 22. Oktober statt. An fast allen 16 Tagen gibt es Lesungen, Hörungen, literarische Konzerte und vieles mehr in der Alten Schule und anderen spannenden Orten in der Umgebung zu erleben. An den Wochenenden werden Interessierte eingeladen, sich in Begleitung erfahrener Autoren selbst in der KunstBuch- und LiteraturProduktion auszuprobieren.

Am Freitag, 6. Oktober, geht es 18.30 Uhr mit der Eröffnung des LiteraturHerbstes und der Gemeinschaftsausstellung "Wort | Bild | Land" los, in der elf Kunstschaffende der Region Werke zeigen, in denen Worte oder Wortgruppen, die ihnen was bedeuten, zu erkennen sind oder die inspiriert sind von literarischen Werken. Ein ganz persönlicher Blick zwischen Worten und Farben, Werke, die eigens zu diesem Anlass erschaffen wurden.

Die Buchpremiere "Taxiblues" von Stefan Strehler, die WortAkrobatische KlangReise und Poetische Safari von Pan Panazeh und das Konzert "Zeitlupenkino" von Katharina Franck, der Gründerin und ExSängerin der "Rainbirds", sind einige der Höhepunkte des kleinen Festivals der Schönen Worte.

Das vollständige Programm finden Interessierte auf der Webseite www.wiesenburger-literaturherbst.de .