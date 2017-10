196 Havelländer fanden im September einen Job

artikel-ansicht/dg/0/

"Das Havelland hat sich zum Logistik- und Versandhandel-Standort in der Region entwickelt. Aktuell wird bereits Personal für das Weihnachtsge-schäft gesucht. Qualifiziertes Personal aus Verkehr- und Logistikberufen steht immer seltener zur Verfügung, so dass wir gezielt für die Berufe Weiterbildungsmaßnahmen anbieten. Erklärtes Ziel ist, dass möglichst viele Menschen in der Region von der guten Arbeitsmarktlage profitieren" so Cornelie Schlegel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuruppin, zum Arbeitsmarkt. Konkret stellen sich die Zahlen für das Havelland so dar: Im gesamten Landkreis sind 5.181 Menschen im September ohne Arbeit gewesen, 196 weniger als im August und 787 weniger als vor einem Jahr. Damit sank die Quote im Vergleich zu Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent. Im Geschäftsbereich Nauen fanden 92 Personen einen Job und die Quote sank auf 4,6 Prozent. Insgesamt sind hier 2.860 Menschen arbeitssuchend. Im Geschäftsbereich Rathenow fanden im September 104 Personen Arbeit, die Quote sank auf 9,8 Prozent und noch 2.321 Menschen sind hier derzeit arbeitslos.

Die Unterbeschäftigungsquote, in der unter anderem auch Menschen in Weiterbildungs- und Aktivierungsmaßnahmen erfasst werden, liegt im Landkreis derzeit bei 8,2 Prozent.

Übrigens, Jugendliche, die für 2017 noch keine Ausbildung gefunden haben, können sich immer noch in der Berufsberatung der Agentur für Arbeit melden. Es gebe auch im Oktober noch Möglichkeiten für den Start ins Berufsleben, so Cornelie Schlegel.