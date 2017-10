Berufungsprozess zu Ex-Landesmitarbeiter

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Der Fall eines entlassenen brandenburgischen Landesbediensteten wegen dessen Stasi-Vergangenheit beschäftigt erneut die Justiz. Das Berufungsverfahren beginnt am Donnerstag in Berlin, wie das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg am Montag ankündigte.