SPD unterstützt weder Kausche noch Laesicke

Oranienburg (OGA) Die Oranienburger SPD wird vor den Stichwahlen um das Bürgermeisteramt keine Wahlempfehlung aussprechen. Das teilte der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Björn Lüttmann am Sonntag nach einer außerordentlichen Mitgliederversammlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit. In der Stichwahl können sich die Oranienburger am 15. Oktober zwischen Kerstin Kausche (CDU) und Alexander Laesicke (parteilos) entscheiden. Die Partei beließ es beim Appell an die Bürger, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Die SPD-Kandidatin Jennifer Collin war nach der ersten Wahlrunde am 24. September als Drittplatzierte ausgeschieden. "Viele zeigten sich enttäuscht über das Abschneiden der SPD bei den Wahlen", so Lüttmann. Ausgewertet wurde auch die Bundestagswahl. In den kommenden Sitzungen des SPD-Ortsvereines werde es eine "Tiefenanalyse" geben. Es gehe darum, "aus den gemachten Fehlern für die Zukunft zu lernen", erklärte Lüttmann.