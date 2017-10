artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Als Konsequenz aus dem Wisent-Abschuss in Ostbrandenburg im September soll das Land nach dem Willen von Naturschützern einen Leitfaden entwickeln. Dieser soll die Kompetenzen und Ansprechpartner auflisten, falls wieder ein Wisent in Brandenburg auftauchen sollte, wie der brandenburgische Naturschutzbund (Nabu) am Montag in Potsdam mitteilte. Ein entsprechender Brief sei gemeinsam mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Brandenburg an Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) verschickt worden. Darin werde auch eine lückenlose Aufklärung des Wisent-Abschusses verlangt. Dem BUND zufolge ging das Schreiben am Freitag raus.