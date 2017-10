artikel-ansicht/dg/0/

Nairobi (dpa) Im Streit um eine neue Präsidentschaftswahl in Kenia hat die Polizei teils Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt. Hunderte Unterstützer der Opposition folgten am Montag dem Aufruf des Oppositionsführers Raila Odinga und gingen in Kenias Hauptstadt Nairobi sowie in anderen Städten auf die Straße. Sie forderten unter anderem den Rücktritt einiger Mitarbeiter der Wahlkommission. In der Oppositionshochburg Kisumu im Westen des Landes setzte die Polizei Tränengas gegen Dutzende Demonstranten ein, wie der Fernsehsender ntv zeigte. Die Proteste hätten friedlich begonnen, seien dann aber zu "gewalttätigen Tumulten" zwischen Demonstranten und Polizei geworden, sagte ein Augenzeuge, Peter Omondi. In Mombasa protestierten rund 250 Menschen weitgehend friedlich, wie eine dpa-Reporterin berichtete.