Geduld wurde belohnt

artikel-ansicht/dg/0/

Wismar (MOZ) Beim FC Anker Wismar konnten die Fußballer des BSC Süd 05 am Sonnabend ihre Erfolgsserie in der Oberliga fortsetzen, auch wenn der 3:2-Sieg am Ende etwas glücklich zustande kam.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608757/

Die Gastgeber, bei denen gleich vier Spieler wegen Roter beziehungsweise Gelb/Roter Karte gesperrt waren, zeigten von Beginn an, dass sie trotz allem nicht gewillt waren den Nullfünfern etwas zu schenken. Sie begannen druckvoll und Süd-Schlussmann Toni Neubauer musste bereits in der 6. Minute zum ersten Mal eingreifen, um schlimmeres zu verhindern.

Die Brandenburger, in deren zentraler Abwehrreihe David Rosner für Gerlach spielte, hatten mehr Arbeit als ihnen lieb war. Dennoch begann die Partie zu Gunsten des BSC Süd 05. Enes Aydin brachte die Gäste bereits in der 17. Minute in Führung, als er einen Freistoß an der Mauer vorbei, im Tor von Jakub Kosiorek unterbrachte. Dies gab jedoch nicht die gewohnte Sicherheit, da im Spielaufbau immer wieder Fehler passierten und die Gastgeber die Aktionen der Brandenburger immer wieder frühzeitig störten.

Kämpferisch konnten die Gäste zwar überzeugen, aber Tormöglichkeiten erspielten sich vor der Pause fast nur noch die Hanseaten. Nach Fehlpass im Mittelfeld hatten die Nullfünfer Glück, dass eine Eingabe der Wismarer freistehend über das Tor gejagt wurde (20.) und ein Schuss von der Strafraumgrenze im letzten Moment abgeblockt wurde (29.). David Rosner brachte aber kurz drauf seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall und der Gefoulte, Kevin Mbengani, ließ sich diese Chance nicht entgehen, verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1-Ausgleich (31.).

Nachdem Lukas Kohlmann nur zwei Minuten später nur den Pfosten traf (33.), hatten die Brandenburger Glück, dass Wismar noch vor der Pause zwei gute Möglichkeiten nicht nutzen konnten (35., 42.).

Klare Worte von BSC-Trainer Özkan Gümüs zur Halbzeit fanden zunächst kein Gehör, denn bereits in der 47. Minute gelang den Platzherren nach behäbigem Eingreifen der Süd-Abwehr die 2:1-Führung. Der Schuss von der Strafraumgrenze von Sebastian Schiewe schlug flach im rechten unteren Eck ein.

Die Stärke des BSC ist es jedoch zurückzukommen. Tom Melvin Schmidt setzt sich im Strafraum durch, seine Eingabe jagt Rene Görisch aus 10 Metern an die Latte, von wo der Ball zum 2:2 über die Linie sprang (52.). "Dieses Tor widme ich einer ganz besonderen Person zum Geburtstag", so der Torschütze nach dem Spiel.

Danach mussten die Nullfünfer noch mehrere brenzlige Situationen überstehen. Unter anderem hielt Toni Neubauer einen von Maurice Froelian verursachten Strafstoß sicher (74.). Der für den leicht angeschlagenen Rene Görisch eingewechselte Bartosz Szymanski zwang Heimkeeper Kosiorek mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze zu einer Glanzparade (86.), bevor dann Niklas Jordanov einen Lupfer von Schmidt in den Strafraum den Ball zum umjubelten 3:2 im Tor der Gastgeber unterbrachte (88.).

Viel Zeit zum Feiern blieb den Brandenburgern jedoch nicht, denn bereits am Dienstag (3. Oktober) empfangen die Mannen um Trainer Özkan Gümüs den Tabellenzweiten Lichtenberg 47 im heimischen Stadion. Und am Sonnabend (7. Oktober) folgt bereits der nächste Höhepunkt, wenn die Süd-Elf um 14 Uhr den Regionalligisten SV Babelsberg zum Landespokalspiel empfängt.

BSC Süd 05: Toni Neubauer, Maurice Froelian, David Rosner (33. Adrian Jaskola), Enes Aydin, Hafez El-Ali- Karol Orlos (61. Gojko Karupovic), Tom-Melvin Schmidt, Niklas Jordanov, Lukas Kohlmann, Pascal Wedemann, Rene Görisch (65. Bartosz Szymanski).