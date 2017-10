Gegen den Favoriten verloren

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MOZ) Der FC Stahl Brandenburg hat das Spiel gegen den MSV Neuruppin am Freitagabend unter Flutlicht im Volksparkstadion mit 0:3 verloren. Der Favorit wurde seiner Rolle gerecht und bestimmte in der Partie weitgehend das Geschehen. Die Brandenburger kamen in der ersten Hälfte kaum zu geordneten Angriffen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608758/

Die Gastgeber hatten schon frühzeitig die ersten Chancen. In der 12. Minute köpfte Jacob Krüger aus sieben Metern über das Tor. Fünf Minuten später wurde nach einem Freistoß aus 20 Meter, der Ball von der Stahl-Abwehr zur Ecke abgefälscht, die nichts einbrachte.

Danach verteidigte die Elf von Trainer Eckart Märzke gut, ließ kaum Chancen zu. Bis zur 41. Minute. Da reagierte Marcel Weckwerth kurz vor dem Strafraum am schnellsten, um mit einem Flachschuss ins untere Eck Schlussmann Ranyeri De Souza Rosa zum 1:0 (41.) zu überwinden. Nur eine Minute später verhinderte der Brandenburger Schlussmann, bei einem Schuss von der Strafraumkante von Jacob Krüger, bravourös einen größeren Rückstand. Die Halbzeitführung war zu diesem Zeitpunkt verdient.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gäste. Sie versuchten nun die Platzherren durch mehr Kampf und spielerische Mittel zu beeindrucken. Dies gelang ihr in der 52. Minute eindrucksvoll. Plötzlich stand Masaharu Kataoka frei vor dem herauslaufenden MSV-Torhüter Johannes Wilke, aber der reagierte mit einem tollen Reflex. Die vorentscheidene Situation kam in der 54. Minute. Bei einem schnellen Gegenangriff fiel ein abgewehrter Ball Florian Riehl vor die Füße und erzielte im Nachschuss das 2:0.

Die Brandenburger kämpften zwar weiter, gaben sich nie auf, aber es wurde immer schwerer gegen die aggressiven Neuruppiner zu bestehen. In der 72. Minute fand nach einer Ecke ein Kopfball von Daniel Schimpf nicht das Ziel. Kurz darauf erhöhte Maximilian Schmidt auf 3:0 (76.). Die Entscheidung war gefallen. Die letzte Chance hatten die Gastgeber durch Marcus Lemke, der nach einer Ecke (80.) knapp am Tor vorbeizog. Letztendlich ein verdienter Sieg der Neuruppiner.

Der Punktspielbetrieb ruht am kommenden Wochenende, dennoch können die Stahl-Fußballer nicht die Beine hochlegen. Am kommenden Sonnabend (7. Oktober) steht das Landespokalspiel beim FV Preussen Eberswalde an. Das Spiel wird in Eberswalde um 14 Uhr angepfiffen. Erst kürzlich standen sich beide Teams im Stadion am Quenz gegenüber. Vor zwei Wochen gab es ein gerechtes 1:1, doch an diesem Samstag wird ein Sieger gebraucht.