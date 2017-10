Fünf neue Polizisten für das Havelland

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) 59 neue Polizisten für Westbrandenburg wurden heute offiziell begrüßt. " Sie sind bestens ausgebildet und auf dem aktuellsten Wissenstand. Bringen Sie sich in Ihren neuen Dienststellen mit diesem Wissen ein", gab Peter Meyritz, Leiter der Polizeidirektion West, den 59 neuen Polizistinnen und Polizisten im Rittersaal der Technischen Hochschule zu Brandenburg an der Havel mit auf den Weg. Von den 59 neuen Polizisten der Polizeidirektion werden fünf im Havelland eingesetzt. Die überwiegend frisch studierten (41), teils auch von anderen Landespolizeien oder anderen Polizeidienststellen des Landes Brandenburg kommenden Beamtinnen und Beamte, legten in einem förmlichen Akt feierlich den Amtseid ab. Nach der Zeremonie wurde ein gemeinsames Foto gemacht.