Titelbild gesucht: VHS schreibt Malwettbewerb aus

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) (wes) "So lernen Erwachsene in der Zukunft" lautet das Thema des Malwettbewerbs, den die VHS Brandenburg an der Havel ausgeschrieben hat. "Das Lernen hat sich verändert", so VHS-Direktor Matthias Wessel, "durch PC, Tablet und Smartphone sowie durch die ständig steigende Zahl digitaler Angebote. Und es verändert sich stetig und schnell weiter. Ein Ende der Entwicklung ist gar nicht abzusehen. Wir alle haben Bilder im Kopf, wie das Lernen im Jahr 2030, 2050 oder 2100 aussehen könnte." Diese Bilder zu Papier zu bringen - gemalt oder gezeichnet - dazu sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene nun aufgerufen. Alle kleinen und großen Künstler im Alter von 6-99 Jahren können sich mit ihren Werken beteiligen. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Einsendeschluss ist der 12. November 2017. Aus den Einsendungen wird eine Jury die drei inspirierendsten Bilder auswählen - für jede Altersgruppe ein Werk. Das schönste Motiv wird dann als Titelbild das kommende Programmheft der VHS zieren, das im Dezember mit der BRAWO an 30.000 Brandenburger Haushalte verteilt wird. Die anderen beiden Bilder werden im Programm abgedruckt. Zudem winken den Gewinnern noch kleine Sachpreise. Eine Auswahl aller Einsendungen wird ab Mitte November für vier Wochen im Rahmen einer Ausstellung in den Räumen der Volkshochschule zu sehen sein. Eingereicht werden können auf Papier gemalte oder gezeichnete Kunstwerke im Format DIN A4 oder DIN A3. In der Volkshochschule am Wredowplatz 1. Weitere Information zum Malwettbewerb finden Sie auf der VHS-Webseite: www.vhs-brandenburg.de.