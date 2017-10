Schwierige Geburt

artikel-ansicht/dg/0/

Premnitz (MOZ) Am Sonnabend fuhren die Fußballer des TSV Chemie Premnitz in der Landesliga Staffel Nord ihren dritten Saisonsieg ein. Sie besiegten den Angermünder FC mit 3:1.



Die Gäste hatten zuvor erst einen Punkt verbuchen können, gingen aber mutig in die Partie. Sie spielten sich häufig bis zur Grundlinie durch, doch zum Glück für die Platzherren kam der Pass auf die in der Mitte lauernden Angreifer nicht an. Dass die Elf die unten steht kein Glück hat, gehört zu den meist zitierten Phrasen im Sport, dennoch hat sie ihre Berechtigung. Martin Rakoczys Schuss ging nur an den Querbalken, den Versuch Martin Oertels hielt die vielbeinige Chemie-Deckung auf und Singert hatten bei seinem Schuss aus zwölf Metern kein Zielwasser getrunken.

Um so überraschender gingen die Premnitzer in der 39. Minute in Führung. Nach einem Einwurf kam der Ball zu Sebastian Krumbholz, der den freistehenden Ricardo Quast bediente und zur Führung vollendete. Bis auf einen Schuss Krumholz' hatte die TSV-Elf ansonsten keine Chancen vor der Pause.

Von den Rückschlag zeigten sich die Angermünder unbeeindruckt. Nur zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff eroberten sie sich den Ball im Mittelfeld durch Frank Schmidt. Er schickte Oertel, der sich prima durchsetzte und ausglich. Die bislang erfolglosen Gäste wollten nun noch mehr, stellten sich aber auch sehr blauäugig an. Sie rückten viel zu weit auf und in den entstandenen Raum wurde Krumbholz (54.) geschickt, der sich nicht aufhalten ließ und den TSV erneut nach vorn brachte.

Der Aufsteiger zeigte sich weiter bemüht, doch die Deckung der Premnitzer war nun hoch konzentriert, ließ nichts zu. Wenn es gefährlich wurde für die Elf von Trainer Olaf Krause, dann bei Kontern, die aber nicht konzentriert zu Ende gespielt wurden.

Doch in der 78. Minute konnte der TSV-Anhang dann noch einmal jubeln. Endlich klappte es alles im Ablauf und Daniel Pfefferkorn erhöhte auf 3:1. Nun glaubten die tapferen Gäste selbst nicht mehr an ein positives Ende, ergaben sich ihrem Schicksal. Krumbholz hatte dann noch eine gute Möglichkeit, doch das war es an diesem schönen Samstagnachmittag. Hauptsache gewonnen, mögen sich die meisten Besucher beim Abpfiff gedacht haben.

Am kommenden Sonnabend ruht der Punktspielbetrieb, der Landespokal steht auf dem Programm, allerdings ohne Premnitzer Beteiligung. Das nächste Spiel für den TSV ist am 14. Oktober beim FC 98 Hennigsdorf.

TSV: Asaba, Kaiser, Große (70. Neudorf), Weber, Pfefferkorn, Krumbholz (83. Reinefeldt), Freidank, Quast, Gäde, Marv. Krause, Block (70. Büchner).