Spiel aus der Hand gegeben

Nach ausgeglichenen zehn Minuten übernahmen die Gäste dann das Spiel. Mit einfachen Aktionen waren sie im Angriff erfolgreich, setzten sich nach einer Viertelstunde auf 6:2 ab. Allerdings beendete die Auszeit der Hausherren diese Phase und ließ den Vorsprung wieder schrumpfen (18./6:6). Dass die Westhavelländer an diesem Tag Vorteile besaßen, zeigten sie bis zur Halbzeit. Erneut setzten sie sich ab, führte beim Gang in die Kabine mit 16:13.

Melzer war durchaus zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Man hatte das Spiel über weite Strecken im Griff und führte verdient. So sollte es weitergehen, dann wäre man erfolgreich.

Das Spiel verlief nun ausgeglichen. Die Gäste verwaltete den Vorsprung, versäumten es aber, trotz guter Möglichkeiten, ihn auszubauen. Lange Zeit deutete alles auf einen Erfolg der Westhavelländer hin. Doch die Mannschaft schädigte sich selbst mit unnötigen Aktionen. Das konnten die Gastgeber nutzen, um das Spiel wieder an sich zu reißen, glichen in der 56. Minute zum 24:24 aus. Weitere Undiszipliniertheiten brachten das SG-Team wieder in Unterzahl. Die Rangsdorfer spielten nun ihre Erfahrungen aus, drehten die Partie, ohne dass die Gäste noch einmal reagieren konnten.

Melzer war über die 24:27-Niederlage stinksauer. Ein ordentlich geführtes Spiel wurde durch undisziplinierte Aktionen seiner Spieler noch aus der Hand gegeben. Diese Einstellung seiner Mannschaft ist nicht akzeptabel. Gelingt es nicht, solche Aktionen zu vermeiden, wird es die SG in dieser Saison sehr schwer haben. Jeder Spieler muss nun noch einmal in sich gehen und darüber nachdenken, worum es geht. Mit dieser Niederlage findet man sich nun am Tabellenende wieder und muss an diesem Samstag (7. Oktober/16 Uhr) im Heimspiel (Premnitz) gegen Motor Babelsberg aufpassen, nicht den Anschluss zu verlieren.

SG: Parey, Nicpon, Riedel (2), Puhl (1), Dohrn (4), Franz (2), Herrmann (6), Zarbock (2), Witt (3), Pitsch (4).