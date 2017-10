Schon wieder brannte es Germendorf

artikel-ansicht/dg/0/

Germendorf (OGA) Schon wieder hat es in Germendorf gebrannt. Kurz vor 4 Uhr ging am Sonntagmorgen an der Hohenbrucher Straße eine Papiertonne in Flammen auf. Ein Anwohner beobachtete einen bislang unbekannten Mann, der sich vom Brandort entfernte, teilte die Polizei am Montag mit. Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei auch Brandspuren an einer Fliegenschutztür fest. Unbekannte hatten offenbar versucht, sie mit einem Feuerzeug anzuzünden. Die Ermittlungen dauern an. Erst vor wenigen Tagen waren in Germendorf Holzpaletten auf einem Firmengelände angesteckt worden.