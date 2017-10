Der erste Sieg ist da

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MOZ) Die Handballer des MBSV Belzig boten am Samstagabend den Zuschauern mal wieder einen Handball-Krimi, doch diesmal mit einem positiven Ausgang. In einer umkämpften Partie setzten sie sich mit 23:22 durch.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608768/

Die Anfangsphase hatten die Gastgeber aber total verpennt. Sie versuchten mit Einzelaktionen zum Erfolg zu kommen, was gegen die aufmerksame Gästedeckung keine Punkte brachte. Im Gegenteil, die Eichstädter nutzten die Räume zum Tempogegenstoß und lagen in der 7. Minute mit 4:0 vorn.

Zum Glück beruhigte sich das Spiel der Bad Belziger. Garant dafür war Schlussmann Michael Schröter, der als einziger MBSV-Akteur vom Anpfiff an die nötige Betriebstemperatur aufwies. Allmählich schlossen sich dem seine Teamkollegen an, vorn trafen nun Mark O'Neill und Georg Wendland. Nach einer Viertelstunde hieß es 4:4.

Den Gästen gelang zwar noch einmal die Führung, aber nun war die MBSV-Mannschaft hellwach. Angefeuert von der lautstarken Kulisse in der Albert-Baur-Halle gingen die Hausherren nun ihrerseits in Führung. Binnen 60 Sekunden machte sie aus einem 7:7 eine 10:7-Führung (26.). Mit Philipp Schulz trat nun auch ein dritter Torschütze in den MBSV-Reihen in Aktion. In der 29. Minute traf dann sogar der junge Lucas Dalibor zum 11:8-Halbzeitstand. Die Gäste hatten zwar kurz darauf noch die Chance zum Verkürzen, doch Schröter wehrte den Siebenmeter ab.

Die positive Grundstimmung retteten die Gastgeber auch in die Anfangsphase des zweiten Durchgangs hinüber. O'Neill und Schulz bauten den Vorsprung bis zur 35. Minute auf 14:8 aus. Doch so leicht gaben sich die Eichstädter nicht auf, sie hielten dagegen, doch bis zur 47. Minute schienen die MBSV-Akteure das Heft in der Hand zu behalten, der erneut gut aufspielende Wendland hatte zum 17:12 getroffen.

Doch nun war es erst einmal vorbei mit der Herrlichkeit in der Offensive. Falsche Sperren, Schrittfehler und das Auslassen klarster Möglichkeiten nutzten die Gäste, um den Rückstand peu à peu zu verringern. In der 53. Minute waren sie auf 16:17 heran, vier Minuten vor dem Ende gelang ihnen sogar das 20:20.

Die Spannung war nun kaum zu ertragen. Die Gastgeber legten einen Treffer vor, die Gäste glichen aus. In der Schlussminute setzte sich Maximilian Kernke im 1:1 durch und erzielte seinen ersten Treffer zum 23:22. Noch hatten die Eichstädter Zeit auszugleichen. Doch die Sekunden zerronnen, kurz vor dem Abpfiff erhielten sie einen Freiwurf. Den konnte die MBSV-Deckung blocken, der Ball kam zum Rechtsaußen und dessen Wurf entschärfte Schröter.

Was folgte war ein Riesenjubel, sowohl auf den Rängen wie auf dem Spielfeld über den ersten Saisonsieg. In der Vorwoche hatten die MBSV-Handballer zwar besser gespielt, doch dafür mit einem Tor verloren, an diesem Abend war es umgekehrt. Und was Trainer Denis Wandersee besonders erfreute war das Auftreten der jungen Garde. Nicht nur Dalibor mit seinen vier Toren verdiente sich ein Lob, sondern auch Jonas Galle und Max Wilck zeigten als A-Junioren, dass sie bei den Erwachsenen mithalten können. Die "Väter des Sieges" waren an diesem Abend ein Dreigestirn. Torhüter Schröter sowie O'Neill und Wendland hatten den größten Anteil.

Am Sonnabend (7. Oktober/18 Uhr) geht die Fahrt der MBSV-Männer zum Tabellenzweiten Grünheider SV II.