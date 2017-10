Radsport der gehobenen Art

artikel-ansicht/dg/0/

Ziesar (MOZ) In Anbetracht der teilweise sehr knappen Zwischenstände war das 4. Ziesaraner Rundstreckenrennen, nicht nur der letzte Lauf, sondern auch sehr entscheidend für die finale Gesamtwertung des 5. Kloster-Cups, der regionalen Rennserie. Die auf dem Papier leicht erscheinende Rundstrecke im Gewerbegebiet Ziesar hatte es in sich.

Nach den zahlreichen Kinder- und Jugendrennen startete das ABC-Lizenzrennen (C = Einstiegslizenz, A = zweithöchste im deutschen Radsport). Trotz des uneinholbaren Vorsprungs von Sascha Dittfurth (SV Kloster Lehnin) in der Kloster-Cup-Lizenzwertung, wollte sich Dominic Weinreich (BSC Süd 05) nicht kampflos auf den zweiten Rang verweisen lassen und fuhr ein beherztes Rennen. Die ersten Runden auf dem noch nassem 2,1-Kilometerkurs waren durch abwechselnde Attacken der überlegenden Bundesligateams Ur-Krostitzer Biehler und KED-Stevens geprägt, bis sich jeweils ein Fahrer von eben diesen Teams absetzten.

Somit lastete die Nachführarbeit auf den übrigen Fahrern. Gemeinsam mit Steven Schreiber (OSC Potsdam) setzte Dominic immer wieder Akzente, konnte den Vorsprung der beiden Ausreißer aber kaum verringern oder für eine weitere Selektion sorgen. In der letzten Runde setzte Steven, etwa 300 Meter vor der Ziellinie, Dominic ganz vorn ab. Für den finalen Spurt waren die anderen Mitfahrer aber einfach zu stark - trotzdem blieb ihm die erste Platzierung in einem Lizenzrennen mit Rang zehn.

Das erste Hobbyrennen der Frauen und Ü50-Männer startete bereits mit einer Verspätung von 30 Minuten auf der abgetrockneten Strecke. Die "Einführungsrunde" sorgte schon für einige Lücken im Feld, sodass Mareen Höntze und Sarah Hoffmann (beide BSC Süd 05), die ihre ersten beiden Plätze in der Kloster-Cup-Frauenwertung nicht mehr verteidigen mussten, da Nadine Passler (Grebser Cyclingteam) nicht startete, das Tempo des Feldes nicht mitgehen konnten. Trotzdem gaben die beiden alles, um auch in der Gesamtwertung des Kloster-Cups gut platziert zu bleiben.

Vorn im Feld beherrschten die Südler das Rennen - jede Attacke wurde im Keim erstickt. Den Prämiensprint zur Rennhälfte gewann Ullus Kabelitz souverän und durfte sich dafür einen der vielen hochwertigen Sachpreise aussuchen. Auch nach dem Sprint lag das Rennen in der Hand von Bernd Lüneburg, Ullus Kabelitz und dem frischgebackenem Deutschen Meister Calle Sänger (alle BSC Süd 05). In der letzten Runde ging es dann im geschlossenen Feld um den Sieg - Bernd mit einem langzogenen Sprint gewann souverän vor Kabelitz und Sänger. Bei den Frauen gewann Theresa Roscher (1. RSV Germania Gräben), als einzige Frau im Führungsfeld, vor Sarah und Mareen.

Das letzte Rennen des Tages startete mit 45 Minuten Verspätung. Gewohnt ruppig ging die Startphase zu - einer attackiert, einer geht hinterher, alle rollen zusammen - sodass sich das Feld früh auf etwaige Podiumsanwärter reduzierte. Taktik sollte es sein, Steffen Bäwert (BSC Süd 05) so gut wie möglich über die Runden zu bringen, um ihn für die starken Leistungen als Anfahrer in den vergangenen Rennen mit einem Podiumsplatz zu belohnen. David Weinreich (BSC Süd 05) übernahm dabei die Rolle als Zugpferd und versuchte die Tempoverschärfungen durch moderates hohes Tempo zu unterbinden. Infolge der Attacken fanden sich die übrigen männlichen Südler in der Verfolgergruppe wieder und drückten dort ordentlich aufs Tempo, sodass sich auch diese zersprengte.

Als es etwa nach dem ersten Renndrittel wie aus Eimern anfing zu regnen, wurde das "Pflaster" der Strecke immer rutschiger und die Sicht erschwert. Ob man bei diesen Wetterbedingungen so in eine Kurve gehen muss, dass einige Fahrer darunter auch Bäwert keine andere Möglichkeit hatten, als geradeaus in den Rasen zu fahren, muss jeder selbst wissen. Weinreich wartete auf seinen Kapitän und versuchte in Kamikaze-Methode die große Lücke zum Hauptfeld zu schließen. Auch Jens Woelke (BSC Süd 05) raffte sich auf und nahm bei der Überrundung einige Führungsmeter ab. Doch wie es immer so ist, wurden nicht alle Mühen belohnt, Bäwert blieb nur der achte Platz. Der Sieg ging an Kay Hoffmann vom RSC Großbeeren.

Die Zielverpflegung war da schon abgereist, der Betreiber musste noch zur Bundestagswahl, bevor der letzte Fahrer überhaupt das Ziel erreichte.

Aber insgesamt war es ein tolles Radsportereignis, was der 1. RSV Germania Gräben in Ziesar stemmte. Neben den Breitensportlern wurde auch Pro-Continentalfahrer angelockt oder die schon erwähnten Bundesligateams Ur-Krostitzer Biehler und KED-Stevens, die um die ausgelobten 300 Euro Siegprämie mitsprinteten.

Doch auch auf die reinen Amateurradler warteten dank der Sponsoren Radkreuz Berlin, SKS Germany oder Rad 64 aus Ziesar noch Sachpreise im Wert von mehr als 800 Euro.

Die Sportler konnten sich dank der tatkräftigen Mithilfe der Stadt Ziesar über eine bestens präparierte Strecke im Gewerbegebiet freuen und zur besseren Übersicht im Rennverlauf trug die Brandenburger Fahrschule Lamm bei, die das Führungsfahrzeug stellte.

Nun warten die Teilnehmer des Kloster-Cups gebannt auf die Auswertung des Ziesarer Rundstreckenrennens, das erstmals in die Cupwertung aufgenommen war.