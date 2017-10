Bombenfund behindert Verkehr in Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

Die Entdeckung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Montag im Berliner Westen weiträumige Sperrungen ausgelöst. Der Blindgänger war bei Bauarbeiten am Montagnachmittag auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Wilmersdorf am Innsbrucker Platz gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Die Bombe sollte noch am Montag vor Ort entschärft werden. Auf mehreren S- und U-Bahnlinien wurde der Verkehr eingestellt. Auch eine Sperrung der Stadtautobahn A 100 war geplant.

Rund um den Fundort wollte die Polizei einen Sperrkreis von 500 Metern errichten. Es sei noch nicht abzuschätzen, wie viele Anwohner ihre Häuser verlassen müssten. Südlich der Autobahn liegt das dicht besiedelte Viertel Friedenau. Die A 100 sollte um die Abfahrt am Innsbrucker Platz in beide Richtungen gesperrt werden. Auch auf der vielbefahrenen Hauptstraße war eine Unterbrechung des Verkehrs vorgesehen.

Die S-Bahn Berlin teilte mit, dass der Verkehr der Linien S41, S42, S45 und S46 zwischen Halensee und Südkreuz unterbrochen sei. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auch die U-Bahn-Linie 4 verkehrt nicht zwischen Rathaus Schöneberg und Innsbrucker Platz.

Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs sollen neue Wohnhäuser entstehen.