Kerber verpasst in Peking das Achtelfinale

artikel-ansicht/dg/0/

Peking (dpa) Tennisspielerin Angelique Kerber ist bei den China Open in Peking in der zweiten Runde ausgeschieden. Die frühere Weltranglisten-Erste unterlag am Montag Alizé Cornet 4:6, 4:6.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608781/

Das Match der Zwölften der Weltrangliste gegen die 27 Jahre alte Französin dauerte 85 Minuten. Die 29 Jahre alte Kielerin wartet in diesem Jahr noch auf einen Turniersieg. Andrea Petkovic und Julia Görges treten in Peking in der zweiten Runde an.