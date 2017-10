artikel-ansicht/dg/0/

Festnahme nach Feuer in Germendorf

Germendorf (OGA) Die Brandserie in Germendorf steht möglicherweise vor der Aufklärung. Nachdem in der Nacht zu Sonntag eine Papiertonne an der Hohenbrucher Straße in Flammen aufgegangen war, nahm die Polizei aufgrund eines Zeugenhinweises einen Verdächtigen fest. Das bestätigte Polizeisprecher Toralf Reinhardt am Montag auf Nachfrage. Nähere Angaben machte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Immer wieder brennt es in Germendorf. Vergangene Woche gingen Holzpaletten an einer Lagerhalle in Flammen auf.



© Feuerwehr