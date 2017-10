Was verdient ein Abgeordneter?

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Du interessierst dich für Politik, hast keine Angst vor Streit und redest gern? Vielleicht wäre Abgeordneter ein Beruf für dich. Allerdings steht der Job alle vier Jahre auf der Kippe, und man muss erst eine Wahl gewinnen. 709 Frauen und Männer haben das geschafft und werden als Abgeordnete im neuen Bundestag sitzen. Der Beruf ist gut bezahlt: Im Moment bekommt man monatlich 9541,74 Euro (davon gehen noch Steuern ab). Zusätzlich gibt es Geld für Ausgaben, um zum Beispiel eine Wohnung in Berlin zu bezahlen. Wer nicht wiedergewählt wird oder den Bundestag aus anderen Gründen verlässt, bekommt seine Diät (so nennt man die Bezahlung der Abgeordneten) noch eine Weile weiter. Erfunden wurde die Diät in der griechischen Antike: damit es sich nicht nur reiche Leute leisten konnten, statt zu arbeiten über politische Fragen zu diskutieren.