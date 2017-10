Kastanien-Wurfspiel

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für dieses Wurfspiel musst du erst mal raus, du brauchst nämlich richtig viele Kastanien. Zurück in der Wohnung, teilt ihr die gesammelten Kastanien auf, jeder bekommt gleich viele. Jeder markiert seinen Haufen mit bunten Aufklebern oder Klebeband (jeder eine eigene Farbe). Dann könnt ihr - drinnen oder draußen - spielen. Ein Eimer oder Wäschekorb ist das Ziel, dann wird eine Startlinie festgelegt. Nacheinander oder gleichzeitig versuchen alle, ihre Kastanien in den Eimer zu werfen. Am Schluss werden die Treffer gezählt. Oder: Je zwei Spieler werfen sich gegenseitig eine Kastanie zu; der Fänger versucht, sie in einem sauberen Joghurtbecher aufzufangen.