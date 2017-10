artikel-ansicht/dg/0/

Das S (MOZ) W.A.T.-Team Seattle unterstützt die Drogenfahndung bei einem Einsatz. Der geht zwar gewaltig in die Hose, bringt den Polizisten aber einen interessanten Gefangenen. Der hat einen Skorpion auf dem Rücken tätowiert und scheint ein Geheimnis zu bewahren, an das die gesamte Unterwelt herankommen möchte. Und so schrecken die Kartell-Paten auch nicht davor zurück, das S.W.A.T.-Quartier direkt anzugreifen. Hier ist man zwar für solche Fälle gerüstet. Doch ein Maulwurf in den eigenen Reihen torpediert ständig die Verteidigungsbemühungen.

Kopf aus, Action an. Die Story ist geradlinig und verzichtet auf allzu große Schwenks. Es wird gekämpft und geballert was das Zeug hält. Mitunter allerdings wundert man sich schon, wie bestens ausgebildete Polizisten so daneben ballern können. Der Body Count ist dennoch hoch, was von einem gewissen Ungleichgewicht zwischen guten und bösen Jungs zeugt. Zum Ende hin wird dann auch schnell klar, wer der Böse in den eigenen Reihen ist. So bleibt der Zuschauer von Überraschungen verschont.

Genre: Action; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 89 Minuten; Verleih: Sony Pic. HE; Regie: Tony Giglio; Sam Jaeger, Adrianne Palicki, Michael Jai White; USA 2017