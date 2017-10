Hoch über der Stadt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Hä, wie kann man denn einen Garten ausstellen? In Berlin wird das seit April auf der IGA versucht. Die Abkürzung steht für Internationale Garten-Ausstellung. Alle zehn Jahre findet die irgendwo in Deutschland statt und ist immer ein Großereignis. Auf dem Gelände in Berlin-Marzahn wurden extra dafür 1500 Bäume, 6000 Rosen und 300 000 Blumenzwiebeln gepflanzt.