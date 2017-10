Lesen bildet!

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "Liebe Leseratten. Lesen vertreibt die Dummheit", so begrüßte Günther Assmann, Vorsitzender der Freunde und Förderer der Stadtbibliothek die Kinder. "In diesem Jahr haben 151 am Sommer-Lese-Club teilgenommen. So viele wie noch nie."

Zirka 35 von ihnen kamen am vorigen Mittwoch zur Abschlussparty des Clubs 2017 in die Stadtbibliothek. "Ihr habt gezeigt, dass Lesen noch Spaß macht", so Bürgermeister Ronald Seeger. "Mit Lesen erfährt man auch viel über fremde Kulturen und das Zeitgeschehen. Lesen ist die Grundlage für erfolgreiches Lernen und zur Meinungsbildung."

Über die Sommerferien haben die Kinder, vor allem die Schüler, die zum neuen Schuljahr in die 5. Klasse kommen, insgesamt rund 1.000 Bücher gelesen. "Wir hatten aber auch zwölf Schüler, die erst in die 4. Klasse gekommen sind", sagte Ulrike Wünsch, Leiterin der Stadtbibliothek am Schleusenplatz. "Einige Schüler nehmen seit 2010 regelmäßig jedes Jahr teil. So hatten wir in diesem Jahr auch Teilnehmer aus der 12. Klasse."

Jeder Leser im Sommer-Lese-Club konnte in seinem Logbuch die gelesenen Bücher bewerten. Auf dieser Grundlage werden entsprechend neue Bücher für die Neuauflage im nächsten Jahr angeschafft. In diesem Jahr gab es, mit Unterstützung von Sponsoren, 320 Bücher für den Sommer-Lese-Club. 69 davon stellte die Kreisbibliothek zur Verfügung. Wer mindestens drei Bücher gelesen hatte, erhielt ein Teilnehmer-Zertifikat, mit dem er von seinem Lehrer im Fach Deutsch eine "Eins" bekommen kann. Unter allen abgegebenen Logbüchern wurden zur Abschlussparty Sachpreise, wie Beutelrucksäcke, Bücher- und Kinogutscheine verlost. Den Hauptpreis, eine Sommer-Lese-Club-Umhängetasche, erhielt Sebastian Loew.