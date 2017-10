Riviera Staffel 1

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Georgina Clios führt mit ihrem Gatten Constantine ein sorgloses Leben an der sonnigen französischen Riviera. Sie, viel jünger als er und Amerikanerin, ist erfolgreiche Kunsthändlerin, so wie ihr Mann auch. Der jedoch stirbt bei einer mysteriösen Explosion auf einer Yacht und fortan ist nichts mehr, wie es mal war. Die Witwe kommt gar nicht wirklich zum trauern. Zum einen entbrennt natürlich der Streit ums Erbe. Denn auch Constantines erste Frau und seine drei erwachsenen Kinder erheben Ansprüche nicht nur materieller Art. Und dann steht sofort die Polizei in der Tür. Dass die Explosion ein Unfall war, glaubt hier niemand. So ermitteln die lokalen Behörden. Aber auch Interpol ist am Start. Dort vermutet man, dass das Unglück mit Geldwäsche im Zusammenhang steht, die Clios mit seiner Bank und mit Hilfe von Kunstwerken in großem Stil betrieben haben soll. Tatsächlich lüftet sich für Georgina Stück für Stück der Vorhang zu einem Leben, an dem sie zwar beteiligt, aber nie wirklich im Bilde war.