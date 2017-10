Gruselschocker «Es» legt fulminanten Start hin

artikel-ansicht/dg/0/

Baden-Baden (dpa) Die Verfilmung von Stephen Kings Horror-Bestseller «Es» hat sich vom Start weg an die Spitze der offiziellen deutschen Kinocharts gesetzt. Den Film in der Regie von Andres Muschietti sahen am ersten Wochenende rund 940 000 Besucher, wie Media Control mitteilte.