Betrugsmasche am Telefon

Nutzer des sozialen Netzwerks Facebook haben in den vergangenen Tagen wiederholt davon berichtet, von Anschlüssen aus dem Ausland angerufen worden zu sein. Zwar sind laut Reinhardt aktuell keine entsprechenden Anzeigen eingegangen. Ähnliche Fälle habe es aber bereits vor mehreren Jahren gegeben. Die Betroffenen hätten sehr teure Handyrechnungen erhalten, nachdem sie die Anrufe angenommen beziehungsweise zurückgerufen hatten. "Wenn die Nummer nicht bekannt ist, sollte man am besten nicht darauf reagieren", rät der Polizeisprecher. Wer die Anrufe dennoch angenommen habe und eine teure Rechnung erhält, sollte Anzeige erstatten. "Im Regelfall bleibt man aber auf den Kosten sitzen. Denn wie soll der Telefonanbieter von einem normalen Anruf unterscheiden?", so Reinhardt. Im Zweifel rät er dazu, sich die Einzelverbindungsnachweise schicken zu lassen.