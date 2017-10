15-Jährige bei Unfall schwer verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Gadow (MZV) Eine 15-Jährige ist bei einem Motorradunfall schwer verletzt worden. Sie fuhr am Samstagnachmittag gegen 17.15 Uhr mit einer Gruppe Kradfahrern durch ein Waldgebiet in der Nähe von Gadow. Hinter einer Bergkuppe kam das Mädchen nach links vom Weg ab und stürzte. Sie verletzte sich dabei so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus geflogen werden musste. Das Motorrad wurde nur leicht beschädigt und an den Vater übergeben. Gegen die Fahrerin und gegen den Halter wurden Ermittlungen eingeleitet.