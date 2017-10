Mutmaßlicher Brandstifter zum Teil geständig

artikel-ansicht/dg/0/

Germendorf (OGA) Polizei und Staatsanwaltschaft Neuruppin haben weitere Details zur Festnahme des mutmaßlichen Brandstifters in Germendorf bekannt gegeben. Demnach handelt es sich um einen 26-jährigen Mann. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr eine Papiertonne an der Hohenbrucher Straße in Germendorf in Brand gesteckt zu haben. Er war von einer Anwohnerin beobachtet worden, nachdem er den Tatort verließ. Im Zuge der Ermittlungen wurde ein zweiter Brandort festgestellt. An einer Wohnhaustür wurde offenbar versucht, mit einem Feuerzeug ein Fliegenschutzgitter anzuzünden.