Bonbonfähre, Drachensteigen, Papierflieger

Locktow (MZV) Am kommenden Wochenende, 7. und 8. Oktober, laden der Fremdenverkehrsverein Niemegker Land und der Drachenklub Hoher Fläming zum Drachenfest auf den Flugplatz Locktow ein.

An beiden Tagen locken jeweils ab 10.00 Uhr aktive Drachenbauer aus ganz Deutschland mit ihren Konstruktionen. "Vorführungen und Wettbewerbe laden zum Staunen ein, zudem kann sich jedermann selbst im Drachensteigen versuchen und seiner Kreativität beim Basteln und Malen freien Lauf lassen. Die Bonbonfähre ist wieder angesagt und erfahrungsgemäß werden beleuchtete Drachen den nächtlichen Himmel verzaubern", berichtet Mitorganisator Frank Miklis. Der Chef des Platzes wird Flugzeug-Gesamtrettungsgeräte vorstellen und einige Kappen für das Kräftemessen beim Fallschirmziehen beisteuern.

Auch Deutschlands bekanntester Papierflieger Michael Krone findet wieder den Weg nach Locktow, wo er die Besucher beim Basteln von Papierfliegern unterstützt. Er wird auch seine neue Papierfliegerfaltmaschine V 2.0 vorstellen. "Das weiterentwickelte Modell soll jetzt richtig gut arbeiten", so Miklis.

Am Rande des Spektakels können sich Besucher kulinarisch von Familie Janke verwöhnen lassen: Hausgemachte Backwaren, saftige Bouletten vom Grill oder herzhafter Zwiebelkuchen aus dem Ofen schmecken an den ersten Herbsttagen des Jahres besonders gut.

Schausteller sind natürlich auch wieder vor Ort, wie zum Beispiel Bungeejumping, Quad- und Eisenbahnfahren.

In bewährter Weise wird ein Team des Landkreises zur Brandschutzerziehung beraten. Die Feuerwehren der Gemeinde Planetal werden mit Technik und Personal ihre freiwillige Tätigkeit präsentieren. Der jugendliche Nachwuchs wird am Nachmittag das Erlernte in einer Vorführung zeigen. Wenn es klappt, wird auch Oldtimer-Feuerwehrtechnik zu bewundern sein.

Der Eintritt ist frei, es werden auch keine Parkgebühren erhoben. Das Fest wird durch private Sponsoren finanziell und materiell gefördert. Um die gestiegenen Preise für Gema und Versicherungen auch in Zukunft stemmen zu können, sind neue Sponsoren sehr willkommen.