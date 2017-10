Russischer Geheimdienst hebt IS-Terrorzelle aus

artikel-ansicht/dg/0/

Moskau (dpa) Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben bei Moskau eine Zelle der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ausgehoben. Die Gruppe habe Anschläge auf die Verkehrsinfrastruktur und Menschenansammlungen geplant, teilte der FSB am Montag mit. Bei Durchsuchungen in der Region Moskau seien alle Mitglieder der Zelle festgenommen worden. Sie wurde den Angaben nach von Ausländern geführt, die russischen Mitglieder stammten aus dem muslimisch geprägten Nordkaukasus. Neben zwei einsatzbereiten Bomben wurden zwei Pistolen, zwei Granaten und Material zur Herstellung von Sprengkörpern sichergestellt.