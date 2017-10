Pfarrer Kautz und seine Ideen

artikel-ansicht/dg/0/

Der Initiator der "Esel-Nomaden" wohnt im ehemaligen Pfarrhaus Neuendorf und kooperiert mit der evangelischen KirchengemeindeDa die Neuendorfer Kirche insgesamt einer Sanierung bedarf, geht Pfarrer Kautz noch einen Schritt weiter. Zum einen soll mit einem personifizierten Schlüssel, einer Plastikkarte wie in Hotels üblich, der Zugang in das Kircheninnere jederzeit möglich sein, zum anderen wird man in der Kirche sowohl die Musik als auch die Beleuchtung jederzeit seiner Stimmung anpassen können. "Ein Gotteshaus lebt davon, dass es von Menschen aufgesucht wird, um zu beten, um nachzudenken, um in die Zwiesprache mit Gott zu treten. Das wird hier möglich sein und ich hoffe dabei auf viele Besucher von außerhalb", betont der Geistliche. Dabei denkt er auch an die Zusammenarbeit mit dem TZF. So könnten die Schlüssel zu der Kirche, und in der Zukunft zu allen Kirchen des Sprengels, in der Tourismusinfo am Bahnhof Brück ausgegeben werden. "Wir würden uns freuen, wenn die Ideen von Pfarrer Kautz umgesetzt werden könnten, es würde mit Sicherheit eine Belebung für den Tourismus der Region bedeuten", sagt der stellvertretende Vorsitzende des TZF, Andreas Koska.