artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Kleine Kunst ganz groß! Vorhang auf für Entertainment, Wortakrobatik, für Kabarett, Slam Poetry, Musik und für Poeten der ernsten und heiteren Literatur beim Kleinkunst festival "hEimWeRTs". Hier präsentiert sich Kleinkunst von ihrer originellsten Seite - mit Charme, persönlichem Touch und im Ganz-nah-dran-Format. Der noch junge Verein "Kleinkunst Brandenburg e.V." machte es vor, wie man ein umfangreiches Kulturprogramm zusammenstellt. Der Eintritt war für alle Besucher frei. Die Akteure, Musiker, Künstler etc. traten ohne Gage auf um das Festival überhaupt zu ermöglichen und erhielten Spenden in den Hut. "Es soll ein bunter Mix sein, der die Kleinkunst-Fans anspricht und bestenfalls begeistert. Das sind mehr oder weniger bekannte Künstler mit unterschiedlichen Programmen, aber auch Neuheiten und echte Geheimtipps. Bei der Auswahl hatten wir vor allem die Brandenburger Kleinkunst-Szene im Auge. Die Philosophie des Festivals ist es, fernab von Kommerz niveauvoll Kultur anzubieten. Lieber klein und voll, als groß und leer", erklärte der Mitorganisator Ilja Hübner. So unterschiedlich wie das Programm waren die gewählten Spielorte. Die Veranstaltungsorte wechseln jedes Jahr. "Denn es geht uns auch darum, leere Orte zu beleben oder Räume Zweck zu entfremden um die gewohnten kulturellen Sichtweisen ein wenig aufzubrechen und Vorurteilen entgegenzutreten", sagte Ilja Hübner. Die Veranstalter zeigten hier auch viel Fingerspitzengefühl und verpackten Orte und das jeweilige Geschehen zu einem großen Ganzen zusammen. Urgemütlich waren im Slawendorf die Saunagänge, die individuellen Massagen oder die kleinen Zirkusvorstellungen beim Kerzenschein. Das alte E-Werk diente für Aktions- und Bildende Kunst, Lesungen und Livemusik. Ganz individuell konnte man sich hier ein Gedicht schreiben lassen, oder die unterschiedlichen Kunstobjekte verteilt auf die Räume oder das alte Gebäude selbst auf sich wirken lassen. Für viele bedauerlich, dass die Location, die sich in dieser Art der Präsentation in Berlin zu einem echten Geheimtipp entwickeln würde, nach der Veranstaltung wieder zurückgebaut werden muss. Zum Konzept des Kleinkunstfestivals "heimwerts" passte auch die Idee für einen Instrumentenflohmarkt im Interkulturellen Zentrum am Gotthardtkirchplatz. Die "hEimWeRTs"-Macher konnten die evangelischen Kirchengemeinden St. Gotthardt und St. Katharinen sowie das Jugendhaus café contact für eine Zusammenarbeit gewinnen. Da ein Instrument aus Kindertagen, dort ein musikalisches Erbstück. An vielen Dingen, die man beim Musiker-Flohmarkt traf, hing eine interessante Geschichte. Reizvoll auch die Preise, die oft bis zu 50 Prozent unter dem Neupreis lagen. "Der Instrumentenflohmarkt lohnt sich und findet hoffentlich eine Fortsetzung. Denn bei einem hochwertigen Musikinstrument merkt man kaum einen Unterschied zwischen neu und gebraucht", erklärte Horst Kapphahn, der in der Big Band der freien Musikschule mitspielt. Schnell entwickelte sich auch hier ein Treffen zum Fachsimpeln und um gemütlich über anstehende oder vergangene Projekte zu plaudern. Das Motto des diesjährigen Festivals: "Stromaufwärts". Wenn es den Veranstaltern gelingt das Konzept beizubehalten dürfte das "Aufwärts" bei "hEimWeRTs" noch länger Bestand haben.