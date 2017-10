Zille-Lehrer Theodor Hosemann

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Er gilt heute als einer der wichtigsten Künstler des Berliner Biedermeier. Große Popularität verschaffen ihm damals auch ironisch-gemütvolle, bisweilen auch deftige Darstellungen von Alltagsszenen des biedermeierlichen Berlin in Folgen wie "Berlin wie es ist - und trinkt" oder "Buntes Berlin". Sogar Heinrich Zille ließ sich von ihm in Malerei und Illustration ausbilden. Gemeint ist Theodor Hosemann. Der im September 1807 in Brandenburg (Havel) geborene Lithograf und Zeichner wäre in diesem 210 Jahre alt geworden. Grund genug für das Stadtmuseum in der Ritterstraße ganz tief im Archiv zu graben und eine Ausstellung mit dem Portfolio des Künstlers zu zeigen. "Unter den Berliner Zeichnern und Malern des 19. Jahrhunderts erfreute sich kaum einer so großer Beliebtheit wie Theodor Hosemann, einer der interessantesten Künstler seiner Zeit", sagte der Beigeordnete Wolfgang Erlebach (Linke) zur Ausstellungseröffnung. Theodor Hosemann lernt in der lithografischen Anstalt bei Arnz und Winckelmann in Heidelberg und hat an der Düsseldorfer Akademie studiert. 1828 geht er zusammen mit Winckelmann nach Berlin und wird zum Professor an der Berliner Akademie ernannt. Hosemann beginnt als Illustrator zu arbeiten und gelangt schnell zu Ruhm durch seine "von Witz und Laune übersprudelnden" Zeichnungen und Grafiken. Sein Oeuvre umfasst ca. 6000 grafische Arbeiten, etwa 500 Ölgemälde, zahlreiche Aquarelle und unendlich viele Handzeichnungen. Er illustrierte u. a. Bücher von E. T. A. Hoffmann oder Märchen von H. C. Anderson, gestaltete Speise- und Festkarten, Einladungen oder Theaterprogramme. Die Ausstellung zeigt die Nüchternheit seiner Beobachtung, die Genauigkeit seiner Zeichnungen, die er immer mehr perfektionierte. Die ausgestellten Bilder, teils ein wenig rührselig, zeigen das gemeine Volk im Wirtshaus beim Skat, die Arbeit der Handwerker, die Lumpensammler, das Militär oder die Dienstboten. Eine Kunst, die damals aber nicht immer auf Gegenliebe stieß. "Zu trivial, hieß es". Gemälde von großen Schlachten, Krönungen oder Bilder mit lieblichen Szenen waren angesagt. Malen für das Volk und die Kinder, Theodor Hosemann blieb sich in seiner Kunst jedoch immer treu. Neben dem Einblick in das Hosemannsche Schaffen soll diese Ausstellung auch einen Beitrag zur Herkunft von Kunstwerken und zur Sammlungsgeschichte des Museums leisten. Das Stadtmuseum beteiligte sich mit einem Forschungsprojekt, das durch das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste gefördert wurde, an diesem Prozess. Die über 100 Aquarellen, Lithografien und Bleistiftskizzen und zahlreiche Bücher mit Illustrationen von Theodor Hosemann sind bis zum 28.01.2018 im Frey- Haus zu sehen.