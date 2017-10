FC Barcelona will sich an Generalstreik beteiligen

artikel-ansicht/dg/0/

Barcelona (dpa) Der FC Barcelona will am Dienstag an einem geplanten Generalstreik in der nach Unabhängigkeit strebenden Region Katalonien teilnehmen. «Der Club wird morgen geschlossen sein», teilte der Verein aus der spanischen Primera División auf seinem Twitterkanal mit.

