Kleist-Festtage starten in Frankfurt (Oder)

Frankfurt (Oder) (dpa) Am Donnerstag beginnen zum 25. Mal die Kleist-Festtage in Frankfurt (Oder), die in diesem Jahr unter dem Motto "Hier war Luther nie - Glaubensfragen" stehen. Die Veranstalter gehen diesmal von mehr Besuchern als im vergangenen Jahr aus. Der Vorverkauf, der am 7. August begonnen hatte, laufe besser als 2016, sagte eine Sprecherin der Festtage am Montag. Die Besucherzahlen waren 2016 leicht zurückgegangen auf 1300 Gäste (2015: 1450).