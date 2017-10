Diskussion Ã¼ber Waffengesetze verfrÃ¼ht

artikel-ansicht/dg/0/

Washington (dpa) Ein Diskussion über schärfere Waffengesetze nach den Todesschüssen von Las Vegas ist nach Darstellung des Weißen Haues verfrüht. "Es wäre voreilig, politische Maßnahmen zu diskutieren, solange wir nicht vollständig wissen, was gestern Abend passiert ist", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Montag.

