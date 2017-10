artikel-ansicht/dg/0/

Genf (dpa) Nach der Gewalt bei dem Unabhängigkeitsreferendum in der spanischen Region Katalonien hat der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, Aufklärung gefordert. Polizeigewalt müsse immer angemessen sein, teilte er am Montag mit. Die Probleme zwischen der Region und der Zentralregierung müssten durch einen politischen Dialog und unter Berücksichtigung der demokratischen Freiheiten gelöst werden. Er forderte die Regierung auf, die Gewaltakte schnellstens und umfänglich zu untersuchen und den UN-Menschenrechtsexperten Zutritt zu gewähren.