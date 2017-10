Zwist um Glauben und Gehorsam

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) "Gestatten, Gudrun Ensslin, Terroristin" Terro-was? Alwine Wuthenow, plattdeutsche Dichterin der Biedermeierzeit (dargestellt von Claudia Roick) und Katharina von Bora, Ehefrau des Reformators Martin Luther (Barabara Ehwald) brauchen am Sonnabend erst einmal einen Crashkurs in moderner Geschichte und Politik, um zu verstehen, mit wem sie es da im weiteren Verlauf des Abends auf der Bühne in der Fürstenberger Stadtkirche zu tun bekommen. Aber während sich das Aufeinandertreffen der drei Frauen in dem vom Verein Opernale auf die Bühne gebrachten Stück "Käthe, Alwine, Gudrun - Drei Frauen, drei Zeiten, eine Wurzel - Weibliche Erben der Reformation" noch vorwiegend komisch gestaltet, beginnt sich das szenische Rad alsbald weiter zu drehen. Fragen zum eigenen Selbstbild, ihrem Glauben und Ängsten der Frauen werden in einer Art Vorprüfung vor dem Jüngsten Gericht in dem Stück diskutiert.