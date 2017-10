Fortuna siegt gegen MSV nach Offensivspektakel

artikel-ansicht/dg/0/

Düsseldorf (dpa) Am Ende hielt es niemanden mehr auf seinem Sitz. Stehend applaudierten 41 764 Fans in der Esprit-Arena dem Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf und dem MSV Duisburg nach dem 3:1 (2:0) in einem wahren Offensivspektakel.