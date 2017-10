artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (dpa) Gewerkschafter haben erneut die Mitarbeiter des Versandhandelsunternehmens Zalando zu einem Warnstreik in Brieselang (Havelland) aufgerufen. Der Ausstand ist für Mittwoch ab 06.00 Uhr geplant, wie Verdi am Dienstag ankündigte. Damit will die Gewerkschaft Druck auf die Tarifverhandlungen machen. Es sei inzwischen der vierte Warnstreik in Brieselang. Im September war bekanntgeworden, dass die Verhandlungen für die rund 1250 Beschäftigten ergebnislos abgebrochen worden waren.