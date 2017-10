Preisträger Barish: «Schlaksig, ausgeglichen, sanfte Stimme»

artikel-ansicht/dg/0/

Los Angeles (dpa) Barry C. Barish ist heimatverbunden. Geboren 1936 im US-Bundesstaat Nebraska, kam er als Kind nach Kalifornien. In den 50er Jahren begann Barish sein Studium an der University of California in Berkeley.

1963 wechselte er an das California Institute of Technology wenige Autostunden weiter südlich in Los Angeles, wo er seitdem - seit mehr als einem halben Jahrhundert - lehrt und forscht, inzwischen als Professor Emeritus.

Der Physiker hat dutzende Preise gewonnen und so viele wissenschaftliche Aufsätze veröffentlicht, dass er auf seiner Webseite nur eine Auswahlliste anzeigt, die allein schon mehrere Seiten lang ist.

Als «schlaksig, ausgeglichen und mit sanfter Stimme» beschrieb das Magazin «Science» den 81-Jährigen einmal. Barish habe das Ligo, das speziell für den Nachweis von Gravitationswellen gebaut wurde, zwar nicht erfunden, aber in den 80er Jahren erst so richtig zum Funktionieren gebracht, sind sich viele Experten einig.

Barish bestreitet das nicht. «Ich denke, dass ein Körnchen Wahrheit darin liegt, dass es das Ligo nicht geben würden, wenn ich es nicht gemacht hätte.» Ein Nobelpreis, so hatte er bereits früher in Interviews gesagt, wäre also nicht «unverdient».