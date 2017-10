artikel-ansicht/dg/0/

Zehntausende Besucher sind am Dienstag zum Brandenburger Tor geströmt, um den 27. Jahrestag der deutschen Einheit zu feiern. Bei teils sonnigem, teils regnerischem Wetter bildeten sich am Nachmittag Schlangen vor den Eingängen. Taschen und Rucksäcke wurden kontrolliert, größere Zwischenfälle gab es bis zum Nachmittag nach Angaben der Polizei nicht.

Besucher aus aller Welt tummelten sich vor den Wurstbuden und Fahrgeschäften. Der letzte Tag des dreitägigen Fests auf der Straße des 17. Juni richtete sich vor allem an Familien. Auf der großen Bühne vor dem Brandenburger Tor sorgten Clowns und Musiker für Unterhaltung, Kinder konnten sich schminken lassen. Auch das traditionelle Riesenrad zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule kam bei den Besuchern gut an.

Unweit der Festmeile luden zwischen Pariser und Potsdamer Platz auch fünf Vertretungen der Bundesländer zum Tag der offenen Tür. Auf dem Rückweg vom Einheitsfest bogen viele Familien noch ein mal ab, um in den sogenannten Ministergärten vorbeizuschauen, wo Infostände und Hüpfburgen aufgebaut waren.

Schon am Sonntag hatten die Berliner Feierlichkeiten zum Tag der Einheit begonnen. Unter dem Motto "Pop meets classic" traten unter anderem Opernsänger Fernando Varela und Popsänger Sebastian Hämer ("Sommer unseres Lebens") auf. Der Montag stand dann voll im Zeichen der Musik. Beim "Festival der Einheit" standen Popstars wie Mark Forster ("Flash mich") und die Lochis ("Lieblingslied") auf der Bühne.

Einige Besucher gingen wenige Stunden nach dem Attentat in Las Vegas, bei dem mindestens 59 Menschen getötet worden waren, mit gemischten Gefühlen zu den Konzerten. "Man muss es nehmen, wie es kommt. Aber ein ungutes Gefühl hat man schon", sagte ein 37-Jähriger aus Thüringen. Die Stimmung wollten sich die meisten Besucher von der Bluttat aber nicht vermiesen lassen. "Man darf sich nicht unterkriegen lassen und muss trotzdem weitermachen", sagte ein anderer Besucher.

Die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit richtet jedes Jahr das Bundesland aus, das gerade den Vorsitz des Bundesrates innehat. Das war in diesem Jahr Rheinland-Pfalz. Unter dem Motto "Zusammen sind wir Deutschland" feierten in der Landeshauptstadt Mainz tausende Besucher. 4300 Polizisten waren allein am Dienstag im Einsatz. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reiste auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) an den Rhein.

Als Berliner Regierungschef übernimmt Müller im November den Vorsitz des Bundesrates. Am Dienstag übernahm er symbolisch einen Staffelstab von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Er freue sich sehr, dass Berlin im kommenden Jahr das zentrale Fest ausrichte, teilte Müller am Dienstag mit. "Der Tag ist ein Fest für unsere Freiheit, Demokratie und Vielfalt."