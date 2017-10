Union zieht in nächste Runde ein

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Union Neuruppin steht mit seinen A-Junioren in der dritten Runde des Fußball-Landespokals. Am Dienstag wurde im Prignitz/Ruppiner Duell Eiche 05 Weisen mit 2:1 (2:0) bezwungen. Die Treffer erzielten Leon Mauer (28., 32.) sowie Leon Antkowiak (77.) für die Gäste.

artikel-ansicht/dg/0/1/1608937/

Abgedrängt: Mamadou Barry (in Blau) versuchte hier, den Weisener zu stoppen.

Abgedrängt: Mamadou Barry (in Blau) versuchte hier, den Weisener zu stoppen. © MZV

Trainer Andy Maraske sprach von "einem verdienten Sieg der Unioner". Seine Elf lieferte in der ersten Halbzeit eine der ganz schlechten Leistungen. Sie steigerte sich zwar und erreichte im zweiten Durchgang Gleichwertigkeit. Doch Torgefahr erzwangen die Weisener nur zweimal. Trainer Thomas Henning wusste, wem er den Einzug in die nächste Pokalrunde zu verdanken hatte: "Heute war die starke Abwehr inklusive Torwart entscheidend. Dafür, dass wir mit der Mannschaft im Umbruch stecken, war es ein gutes Spiel." Zwei Stammspieler aus dem Vorjahr wechselten zum MSV, neue Afrikaner kamen nun dazu. Sie werden Stück für Stück integriert, benötigen jedoch Zeit. Henning: "Ein wenig Deutsch sprechen sie schon." Zwei der vier setzte er gegen Weisen ein. Sie wirbelten zwar dank ihrer besseren Athletik, noch fehlt ihnen aber die Bindung - sowohl zu den Mitspielern als auch zum deutschen Fußball. Immer wieder nahmen den Arm zu Hilfe, um einen Gegner abzuschütteln.

Dass die weitgehend harmlosen Weisener überhaupt einmal einnetzten, lag einerseits an einer Schlafphase des Gegners. Andererseits aber zog der Gast nach dem abgefangenen Angriff einen sehr flink vorgetragenen Angriff über links auf. Landete der 16-Meter-Schuss von Nicolas Kout noch am langen Pfosten, so staubte Leon Ankowiak gekonnt ab. Allerdings war das drei Minuten vorm Abpfiff.

Schon vor zwei Wochen waren Union und Weisen im Punktspiel aufeinander getroffen. Diese Partie wurde nach 70 Minuten beim Stand von 3:1 für Weisen aber abgebrochen. Unions Trainer nahm seine Mannschaft nach einer Roten Karte vom Platz. Thomas Henning: "Die Emotionen kochten so hoch. Wir haben ja eine Pflicht gegenüber den Jungs. Gesundheit geht vor." Auslöser der Aktion war die laut Union einseitige Strafe: Paul Gräfs Griff an den Hals seines Gegenspielers sei einer rüden Attacke des Weiseners gefolgt. Geahndet hatte Schiri Tobias Baum lediglich das Unioner Vergehen. "Das war eine Situation, an der sich alles hochschaukelte", fasste Andy Maraske den Spielabbruch zusammen.

Das Pokalspiel beider lag in den Händen von André Stolzenburg - einer der Besten seines Fachs, was er erneut eindrucksvoll bestätigte. Andy Maraske: "Wir verspüren keinen Groll. Was da im Punktspiel passierte, hatte absolut keinen Einfluss auf heute."