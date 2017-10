Nobelpreis-Verkündung: Jubel in Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Bekanntgabe der Nobelpreisträger für Physik hat bei den Wissenschaftlern des Albert-Einstein-Instituts (AEI) in Hannover und Potsdam Freude ausgelöst. "Wir haben alle den Preis bekommen, irgendjemand muss stellvertretend dafür stehen", sagte AEI-Direktor Karsten Danzmann am Dienstag in Hannover. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass die drei US-Forscher Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne den Nobelpreis für den ersten direkten Nachweis im All entstehender Gravitationswellen bekommen. An der spektakulären Entdeckung war auch das AEI beteiligt. Beide Standorte hatten dazu eingeladen, in einem Live-Stream die Nobelpreis-Verkündung mitzuerleben.