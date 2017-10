artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Ministerpräsident Dietmar Woidke und sein Vorgänger Matthias Platzeck haben die Leistung von Oranienburgs Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (alle SPD) bei dessen letztem Stadtempfang auf eindrucksvolle Weise gewürdigt.

"Sie haben sich nicht nur um Oranienburg verdient gemacht, sondern auch um Brandenburg", sagte Woidke am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit in der Orangerie, in der sich 300 Gäste eingefunden hatten. Darunter waren der ehemalige Ministerpräsident Manfred Stolpe, der Regierende Bürgermeister der Wendezeit, Walter Momper, Bundes- und Landtagsabgeordnete, Innenminister Karl-Heinz Schröter, Landrat Ludger Weskamp (alle SPD), ehemalige Minister, viele Stadtverordnete, Delegationen der Partnerstädte Hamm, Melnik und Vught und der niederländischen Botschaft, langjährige Parteifreunde und Weggefährten Laesickes sowie die Ehrenpreisträger 2017.

Oranienburg befinde sich auf einem "sehr, sehr guten Weg", das sei auch der Beharrlichkeit Laesickes zu verdanken, sagte Woidke. Der Bürgermeister sei Probleme immer "gemeinsam mit den Menschen" angegangen und habe den Oranienburgern ihren Stolz zurückgegeben. Auch Matthias Platzeck lobte die Bürgernähe des Bürgermeisters, der ein streitbarer und sozialer Mensch sei. "Hansi, du hast dich um deine Stadt, um dein Land und um die Demokratie verdient gemacht. Genau so muss ein Bürgermeister sein", lobte Platzeck in einer emotionalen Laudatio, die immer wieder von Applaus unterbrochen wurde.

Laesicke, der Anfang Januar nach 24 Jahren aus dem Amt scheidet und über dessen Nachfolge am 15. Oktober per Stichwahl entschieden wird, bedankte sich schließlich bei seiner Frau Annemarie für die Geduld, mit der sie viele Entbehrungen ertragen habe. Als er sie auf der Bühne herzlich drückte und küsste, wurde der Applaus am lautesten. Und Laesicke sagte zu seinen Gästen: "Man verabschiedet sich ja nicht als Mensch, sondern nur als Amtsperson."

