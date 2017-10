Bravo für Commedia dell'arte

artikel-ansicht/dg/0/

Borkheide (MZV) "Der besondere Abend" am vergangenen Sonnabend war auch für die Organisatorin Edda Haage etwas Besonderes. Die Veranstaltungsreihe gibt es seit 19 Jahren in Borkheide. Haage gelingt es dabei immer wieder, herausragende Künstler in die Waldgemeinde zu locken. Dieses Mal kannte sie jedoch die Künstler nicht bereits vorher persönlich. Sie hatte das deutsch-italienische Duo für Musik und Theater mit Gaby Bultmann aus Berlin und Daniele Ruzzier aus Venedig auf YouTube entdeckt. Auch darüber hinaus war dieser Abend "ein Experiment". Zum ersten Mal gab es in Borkheide italienisches Theater in der Tradition des 16. bis 18. Jahrhunderts zu erleben, Commedia dell'arte.