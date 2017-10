500 Jahre Reformation ... 500 Jahre Musik!

artikel-ansicht/dg/0/

Garrey (MZV) Schüler der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark "Engelbert Humperdinck" präsentieren am kommenden Sonntag, 8. Oktober, Musik der vergangenen 500 Jahre. Um 15.00 Uhr lädt die Kirchengemeinde Garrey zur letzten Veranstaltung in der Garreyer Reihe zum Reformationsjubiläum in die neu sanierte, historische Feldsteinkirche ein.