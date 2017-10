"1.000 Euro für deinen Verein"

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Seit 2011 fördert die ING-DiBa regelmäßig das Ehrenamt und die gemeinnützige Vereinsarbeit in Deutschland und begründet dies wie folgt: "Weil wir von der Power überzeugt sind, die von Vereinen und gemeinnützigen Organisationen ausgeht. Hier treffen sich Menschen, um gemeinsam etwas zu bewegen - zusammen ihre Ideen zu verwirklichen und Neues auf die Beine zu stellen. Mit Spaß und viel Freude am ehrenamtlichen Engagement. Das finden wir klasse!" Für die Spendenaktion stellt die ING-DiBa einen Gesamtbetrag von 1.000.000 Euro zur Verfügung. Dieser Betrag wird an 1.000 durch Abstimmung gewählte Teilnehmer verteilt, das heißt je 1.000 Euro pro Teilnehmer.