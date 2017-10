Die Kartoffel lebe hoch!

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die Kartoffel an sich gehört bei den meisten Deutschen am Sonntag mit auf dem Mittagstisch. Eine gute Kartoffelernte war noch Anfang des 20. Jahrhunderts überlebenswichtig. Kein Wunder, dass die Erdäpfel Land auf und Land ab zur herbstlichen Erntezeit gefeiert wurden. Da macht auch Göttin keine Ausnahme und feiert jedes Jahr ein Kartoffelfest. Mitzubringen waren neben guter Laune nur Appetit auf frische Kartoffelpuffer, leckere Kartoffelsuppe oder auch selbst gebackenen Kuchen. Hauptorganisator des Festes war der Dorf- und Kulturverein. Mittlerweile eine gesunde Mischung aus den "Alten" und vielen "Jungen" Mitgliedern. Das war nicht immer so. Noch vor kurzem stand der Verein vor dem aus. "Entweder es rücken neue und auch junge Mitglieder nach oder wir lösen uns auf. Der Zusammenhalt im Dorf geht alle an". Eine Ansage die Wirkung gezeigt hat. Mittlerweile hat der Verein wieder 12 Mitglieder. "Die Dorffeste sind wichtig. Es geht darum, dass wir uns wieder "Guten Tag" sagen und miteinander ins Gespräch kommen und das klappt immer mehr", sagte der 2. Vereinsvorsitzende Matthias Pfaffe. Stolz ist man auch auf die neue Kegelbahn, die in Eigenleistung gebaut wurde und in Zukunft bei den Dorffesten für viel Spaß sorgen soll. Aufgebaut wird sie dann immer im alten Schulgarten. Der Mittelpunkt des Dorf- und Vereinslebens soll dann aber das alte Schulgebäude werden. "Die Baumaßnahmen haben sich leider etwas verzögert, aber Anfang kommenden Jahres können wir die Eröffnung wohl feiern", hofft Matthias Pfaffe. Entstehen soll eine Begegnungsstätte. Mit Versammlungsraum, einer kleinen Bibliothek und einer kleinen Gemeinschaftsküche. Es bewegt sich also was in Göttin. Das besonders am 21. Oktober. Hobby-Läufer und ambitionierte Läufer treffen sich dann in Göttin zum 5. Kiesgruben-Crosslauf.