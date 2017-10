artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) "pro ALTER", so nennt die Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel die Veranstaltung, zu der Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann und Walter Paaschen, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie Fachkräfte aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft herzlich am Mittwoch, dem 11 . Oktober, von 9 bis 15 Uhr, in den Rolandsaal des Altstädtischen Rathauses einladen.